Пастух выкрал новорожденных телят у волгоградского животновода

Полиция задержала похитителя семи новорожденных телят с животноводческой точки в Клетском районе Волгоградской области. Вскрылось, что преступление совершил 51-летний пастух, которого животновод принял на работу.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина совершал кражи во время выгула скота. Когда коровы телились, он забирал себе новорожденных телят. Некоторое время он держал животных в своем домовладении, а потом распоряжался ими по своему усмотрению.

Семь краж он совершил с мая по июнь этого года. Ущерб, нанесенный животноводу, оценивается в 253 тысячи рублей. За содеянное задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области