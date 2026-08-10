В аэропорту Волгограда экстренно приземлился рейс из Сочи

В аэропорту Волгограда на утро 10 августа фиксируются задержки нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронули четыре самолета московского направления. Один из бортов из столицы приземлится в 9-45 ч.вместо 9-05 ч., другой – в 16-10 ч. вместо 14-30 ч. Также задерживаются два авиарейса в столицу.