В аэропорту Волгограда экстренно приземлился рейс из Сочи

В аэропорту Волгограда на утро 10 августа фиксируются задержки нескольких авиарейсов. По данным электронного табло, сбой в расписании затронули четыре самолета московского направления. Один из бортов из столицы приземлится в 9-45 ч.вместо 9-05 ч., другой – в 16-10 ч. вместо 14-30 ч. Также задерживаются два авиарейса в столицу.
Сегодня ночью в аэропорту незапланированно приземлился рейс DP 329, который направлялся в Саратов из Сочи. Ориентировочно он покинет воздушную гавань Волгограда в 6-30 ч.
Напомним, в Волгоградской области около шести часов действовал режим беспилотной опасности. Однако аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. Ограничительные меры Росавиация вводила в некоторых других регионах.