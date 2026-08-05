Волгоградца осудят за избиение до смерти приютившей его женщины

В Волгограде до 15 лет лишения свободы грозит бездомному мужчине, который до смерти избил приютившего его женщину. Обвиняемый предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Как уточнили в СУ СКР по региону, преступление было совершено 1 июня этого года в одном из частных домовладений Тракторозаводского района Волгограда, где обвиняемый проживал вместе с хозяйкой жилища. В тот день к ней пришли знакомые. Компания выпивала.

В какой-то момент между женщиной и обвиняемым произошел конфликт. Мужчина набросился на хозяйку дома и нанес ей не менее 17 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, куда ее доставили только утром следующего дня после избиения. Эксперты установили, что причиной смерти стала закрытая тупая травма грудной клетки.

Известно, что у обвиняемого не было постоянного места жительства.

Фото из архива V102.RU