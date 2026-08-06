70 жителей Волгоградской области искали в июле

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за сотрудниками МЧС, которые участвовали в разминировании в ходе специальной военной операции, статус ветерана боевых действий. Как передает ТАСС, документ вносит изменения в...
5 августа Владимир Путин провёл встречу с руководством Минобороны. Глава государства объявил о кадровых и структурных перестановках в военном ведомстве.
Принято решение сосредоточить все функции, связанные со снабжением армии...
70 заявок на поиск пропавших поступило в июле 2026 года в волгоградский отряд Лиза Алерт. Как рассказали волонтеры, найдены живыми 45 человек. К сожалению, двое погибли. Не найдены до сих пор 11 человек, но работа по их поиску продолжается.
Напомним, в июне поисковики получили 38 заявки от родственников пропавших людей.