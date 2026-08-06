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Расследования

70 жителей Волгоградской области искали в июле

Расследования 06.08.2026 09:09
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06.08.2026 09:09


70 заявок на поиск пропавших поступило в июле 2026 года в волгоградский отряд Лиза Алерт. Как рассказали волонтеры, найдены живыми 45 человек. К сожалению, двое погибли. Не найдены до сих пор 11 человек, но работа по их поиску продолжается.  

Напомним, в июне поисковики получили 38 заявки от родственников пропавших людей. 

Фото Лиза Алерт


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