70 жителей Волгоградской области искали в июле





70 заявок на поиск пропавших поступило в июле 2026 года в волгоградский отряд Лиза Алерт. Как рассказали волонтеры, найдены живыми 45 человек. К сожалению, двое погибли. Не найдены до сих пор 11 человек, но работа по их поиску продолжается.

Напомним, в июне поисковики получили 38 заявки от родственников пропавших людей.

Фото Лиза Алерт



