В центре Волгограда эвакуировали налоговую инспекцию, УФАС и «ЕР»

В Центральном районе Волгограда сегодня, 6 июля, эвакуировали посетителей и сотрудников здания, расположенного по улице 7-й Гвардейской Дивизии, 12. Как стало известно ИА «Высота 102», под эвакуацию попали, в том числе сотрудники и посетители налоговой инспекции.

— Все помещения обследованы. Сообщения о минировании не подтвердились, — сообщили информагентству в экстренных службах.

Известно, что в здании помимо налоговой располагаются частные фирмы, а также областное управление антимонопольной службы и регисполком партии «Единая Россия».

Известно, что вся процедура осмотра помещений заняла около 50 минут. На месте работали оперативные службы.

В Волгограде это уже не первый случай дестабилизации работы учреждений и органов госвласти, а также крупных торговых центров и объектов инфраструктуры.

Читайте также:

В Волгограде эвакуируют посетителей и персонал ТРК «Европа Сити Молл»

В Волгограде в СИЗО № 1 проверили сообщения от анонимов

В Волгограде эвакуировали международный аэропорт