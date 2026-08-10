Волгоградский РПН открыл горячую линию по школьным товарам

С 10 августа по 21 августа 2026 года будет функционировать тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров.