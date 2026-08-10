Волгоградский РПН открыл горячую линию по школьным товарам

С 10 августа по 21 августа 2026 года будет функционировать тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, специалисты ответят на вопросы, касающиеся выбора качественной школьной формы, канцелярских товаров, дадут рекомендации, как правильно собрать ребенка в школу, а также проконсультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Жители Волгоградской области могут звонить по нескольким телефонам.
8 -800 -555- 49-43 -Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора (работает в круглосуточном режиме),
8-8442-24-36-30 - «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области,
8-8442-23-00-06, 8-8442-23-00-08, 8-8442-23-00-09 - отдел защиты прав потребителей,
8-8442-23-86-56, 8-8442-24-36-54, 8-844-24-36-53 - отдел надзора по гигиене детей и подростков,
8-8442-37-29-19 - консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».