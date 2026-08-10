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Спорт

«Ротор» уверенно берёт верх над «Челябинском» – 4:1. Случай с «Велесом» – не более, чем эпизод

Спорт 10.08.2026 00:00
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10.08.2026 00:00


На «Волгоград Арене» состоялся матч 5‑го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги между волгоградским «Ротором» и «Челябинском». Старт встрече дал символический удар Стеллы Вартанян – директора Спортивной школы олимпийского резерва по гандболу Волгоградской области. Её жест словно дал сигнал: сегодня будет жарко. И уже на 3‑й минуте хозяева создали первый опасный момент – машина волгоградского футбола завелась сразу.


Дальше пошла настоящая футбольная история – и в ней особенно выделялся Николай Поярков. Он словно читал игру на пару ходов вперёд: спокойный, надёжный, без лишней суеты, но с той самой хитростью, которая и делает пас не просто передачей, а оружием. Именно его филигранный пас на 14‑й минуте запустил Саида Алиева по бровке – тот прострелил на дальнюю штангу, и Абу‑Саид Эльдарушев уверенно замкнул – 1:0.


На 32‑й минуте Алиев стянул на себя половину обороны гостей и выдал точный пас на Александра Трошечкина – тот в касание удвоил преимущество команды – 2:0.

«Челябинск» не сдался и почти сразу ответил голом Матвея Урванцева – 2:1. Однако на 41‑й минуте «Ротор» вновь увеличил отрыв – Саид Алиев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади – 3:1.



Плотность борьбы была высокой, сопротивление – максимальным, но «Ротор» грамотно переигрывал соперника и вынуждал его ошибаться. К перерыву стало ясно, что гости хоть и старались навязать свою игру, но под давлением сине‑голубых теряли нити игры и допускали просчёты, которыми хладнокровно пользовались хозяева.


Во втором тайме интенсивность не снизилась, уровень сопротивления обеих команд оставался очень высоким. Но на 48‑й минуте Абу‑Саид Эльдарушев ушёл от опекуна, вошёл в штрафную и пробил с 14 метров – мяч попал в перекладину. Однако на 60‑й минуте он всё же довёл свой счёт до двух мячей: Артём Симонян в центре поля отобрал мяч и отдал идеальный пас на ход Эльдарушеву. Точный удар – 4:1.



На 78‑й минуте Абу-Саид вновь поразил ворота, но арбитры зафиксировали офсайд. На 80‑й минуте вышедший на замену Илья Родионов нанёс опасный дальний удар, но вратарь гостей Марк Переверзев справился с угрозой. На 88‑й минуте шанс отличиться имел Александр Хубулов, однако переиграть голкипера не удалось.


Тактически «Ротор» действовал собранно: подопечные Дмитрия Парфёнова активно использовали высокий прессинг, а форварды постоянно были готовы сорваться в контратаку. Команда не давала сопернику дышать, диктовала темп и заставляла гостей действовать в неудобном для них ритме. Именно эта способность переигрывать оппонента за счёт давления и грамотной организации игры стала одним из главных факторов успеха. Волгоградцы добились заслуженной победы – 4:1.


«Ротор» (Волгоград) – «Челябинск» (Челябинск) – 4:1. (3:1)

9 августа. Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 15873.

Количество зрителей в гостевом секторе: 12.

Судьи: Олег Журавлёв (Подольск), Арсений Новиков (Подольск), Евгений Булатов (Каменск-Уральский).

«Ротор»: Чагров, Данилкин, Поярков, Юдинцев, Покидышев, Трошечкин, Аюпов, Умников, Симонян (Родионов, 76), Алиев (Хубулов, 57), Эльдарушев (Эммерсон, 79).

«Челябинск»: Переверзев, Макаров, Лысцов, Байтуков, Бем (Придава, 46), Гаджимурадов (Покотыло, 76), Кертанов, Левин, Урванцев (Качорри, 76), Сафронов (Самойлов, 82), Каменщиков (Н`Диайе, 46).

Голы: Эльдарушев, 14 (1:0). Трошечкин, 32 (2:0). Урванцев, 33 (2:1). Алиев, 41 – с пенальти (3:1). Эльдарушев, 61 (4:1).

Предупреждены: Чагров, 23 (неспортивное поведение). Трошечкин, 84 (грубая игра). Хубулов, 86 (неспортивное поведение) – Урванцев, 61 (неспортивное поведение). Лысцов, 77 (неспортивное поведение).


Победа позволила «Ротору» набрать 9 очков и закрепиться на 5‑й позиции в группе лидеров. Следующий матч команда проведёт 14 августа на «Волгоград Арене» против екатеринбургского «Урала» в 19:30.



Александр Веселовский

Фото Геннадия Гуляева

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