Кассация утвердила приговор волжанину за кредиты на чужие имена





Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты 21-летнего жителя Волжского, осуждённого за незаконный доступ к персональным данным и мошенничество с кредитами. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе суда.

Суд установил, что в период с декабря 2023 по январь 2024 года молодой человек через открытые интернет-источники собирал паспортные данные и абонентские номера граждан, после чего дистанционно оформлял на них кредиты. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1,9 миллиона рублей.

Волжский городской суд признал его виновным в 31 преступлении по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), девяти покушениях на мошенничество и нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере. Первоначально мужчине назначили пять лет колонии общего режима.

Волгоградский областной суд смягчил приговор: часть эпизодов была исключена из-за истечения сроков давности, и окончательный срок сократили до 4 лет 10 месяцев лишения свободы.

Адвокат осуждённого пытался оспорить решение в кассации, требуя переквалификации преступлений на менее тяжкие статьи. Однако судебная коллегия признала приговор законным и обоснованным, отметив, что все доказательства собраны и оценены правильно. Таким образом, волжанин продолжит отбывать наказание в полном объёме.