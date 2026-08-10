В личном зачёте победу одержала Валентина Рясова, показавшая результат 1:54:04. Серебряную медаль завоевала Яна Ченская (1:54:21): спортсменок на финише разделили всего 17 секунд – показатель невероятной плотности борьбы и высочайшего уровня подготовки обеих атлеток. Бронзовым призёром стала Александра Разарёнова (1:57:16).
Но на этом успехи Волгограда не закончились. В микст‑эстафете команда региона также поднялась на высшую ступень пьедестала. Золото завоевали Татьяна Баскакова, Денис Колобродов, Валентина Рясова и Антон Пономарёв.
Сезон для волгоградских триатлонистов складывается мощно: личные подиумы, командные победы и подтверждение статуса одного из сильнейших регионов страны.
Александр Веселовский
Фото: Федерация триатлона России