



Москва стала ареной двойного триумфа для триатлонистов Волгоградской области. На чемпионате России спортсменки преодолели классическую стандартную дистанцию – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега – и показали, что регион сегодня задаёт тон в российском триатлоне.





Эстафетная гонка в триатлоне – это всегда особая драматургия: каждый этап – отдельный мини‑кризис, где любая потеря темпа или ошибка на транзитной зоне может стоить команде медали. Победа здесь – не просто сумма индивидуальных результатов, а показатель слаженности, доверия и умения держать планку, когда ответственность ложится на плечи всей четвёрки.

В личном зачёте победу одержала Валентина Рясова, показавшая результат 1:54:04. Серебряную медаль завоевала Яна Ченская (1:54:21): спортсменок на финише разделили всего 17 секунд – показатель невероятной плотности борьбы и высочайшего уровня подготовки обеих атлеток. Бронзовым призёром стала Александра Разарёнова (1:57:16).Но на этом успехи Волгограда не закончились. В микст‑эстафете команда региона также поднялась на высшую ступень пьедестала. Золото завоевали Татьяна Баскакова, Денис Колобродов, Валентина Рясова и Антон Пономарёв.Сезон для волгоградских триатлонистов складывается мощно: личные подиумы, командные победы и подтверждение статуса одного из сильнейших регионов страны.Александр ВеселовскийФото: Федерация триатлона России