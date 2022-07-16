«Вот это сходили в кино!»: в Волгограде эвакуировали несколько ТЦ









Сразу несколько торгово-развлекательных центров сегодня, 16 июля, эвакуировали в Волгограде. Как сообщают в местных пабликах очевидцы, посетителей попросили покинуть помещения и выйти на улицу в Ворошиловском торговом центре и в «Мармеладе».













«Вот это сходили в кино!», - сетует на видео жительница Волгограда, которая эвакуировалась из Ворошиловского ТЦ вместе с детьми. Вместо сеанса они были вынуждены на улице доедать свой попкорн и снимать видео для соцсетей. На записи видно, что возле торгового центра стоят машины оперативных служб, а вход в здание огорожен сигнальной лентой.

По сведениям информагентства, эвакуация посетителей проводилась из-за поступивших угроз.







