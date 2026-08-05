Блогер Ульянов заявил об отводе назначенного судом адвоката

Сегодня, 5 августа, в Центральном районном суде Волгограда продолжилось рассмотрение уголовного дела обвиняемого в вымогательстве блогера Алексея Ульянова.

Как передает корр. ИА «Высота 102», подсудимый заявил ходатайство об отводе адвоката Милены Французовой, которую ему назначил суд. Вместо этого защитника блогер хочет, чтобы его интересы в суде представлял адвокат Святослав Шугалей.

Напомним, что блогер лишился своих адвокатов Дениса Алтухова и Марины Артеменко в июне текущего года. Ульянов объявил об этом суду, пояснив, что принял такое решение по личным мотивам. Тогда суд разрешил Ульянову в течение 5 дней найти себе нового защитника, в противном случае суд должен был назначить ему представителя сам.



– Суд постановил с учетом мнения сторон ходатайство со стороны подсудимого Ульянова удовлетворить. Освободить адвоката Французову от участия в этом деле в связи с наличием у подсудимого адвоката по соглашению Шугалей, – такое решение вынесла судья, рассмотрев ходатайство подсудимого.

В связи с назначением нового адвоката в суде объявлен перерыв для ознакомления защитника с обвинительным заключением.

Блогер Алексей Ульянов обвиняется в вымогательствах, в том числе в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, что является отягчающим обстоятельством.