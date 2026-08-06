



Высшая квалификационная коллегия судей РФ лишила надежды бывшего судью из Волгоградской области Рашада Гасана оглы Набиевана на возвращение судейской мантии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные решения, квалифколлегия прекратила производство по рассмотрению ходатайства о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 26 апреля 2019 года о досрочном прекращении его полномочий как судьи Клетского районного суда.

Также Набиеву было отказано в удовлетворении ходатайства о пересмотре решения ВКСС от 28 сентября 2020 года, которым была оставлена без удовлетворения его жалоба на лишение его статуса судьи. Не удалось Набиеву добиться пересмотра еще одного решения ВКСС от 31 марта 2021 года, подтвердившего законность аналогичного вердикта квалифколлегии судей Волгоградской области от 27 ноября 2020 года.

Напомним, Рашад Гасан оглы Набиев, напомним, является сыном бывшего депутата Волгоградской областной думы и бывшего единоросса Гасана Набиева, оскандалившегося после заявления на заседании регпарламента, что малоимущие сами виноваты в своей бедности. По его мнению, пенсию в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши».

После огромного общественного резонанса и волны возмущения в адрес депутата он был исключен из партии «Единая Россия», а затем досрочно сложил свои депутатские полномочия.

Неприятности после этого начались и у его сына, который сначала был председателем Клетского районного суда, а затем – судьей этого суда. Квалифколлегия судей Волгоградской области досрочно прекратила его полномочия на основании представления председателя облсуда. Выяснилось, что Набиева-младший являлся гражданином Азербайджана. А в связи с приобретением гражданства иностранного государства он не имел права занимать должность судьи.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что ВКСС РФ оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Волгоградской области от 27 марта 2026 года о привлечении экс-судьи Иловлинского районного суда Андрея Кузнецова к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения его полномочий с лишением пятого квалификационного класса.

Андрей Кузнецов, напомним, не стал выносить приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю после нескольких месяцев рассмотрения дела, сославшись на некие ошибки и недоработки в следствии. Однако его действия областным судом и судейским органом были признаны незаконными. После скандала Андрей Кузнецов пытался уйти в почетную отставку, однако был привлечен к дисциплинарной ответственности и на этом основании лишен льгот и привилегий.



