В течение нескольких недель доверчивая женщина переводила деньги через различные банковские приложения и по QR-кодам на счета, указанные мошенниками. Общая сумма потерянных в итоге средств составила крупную сумму, причем большая часть была взята в кредит.

Когда женщина попыталась вывести вложенные средства, ей сообщили, что при досрочном снятии деньги «прогорят» и она потеряет всё. Позже она поняла, что столкнулась с мошенниками и обратилась в полицию.