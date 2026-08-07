УФСБ и полиция в Волгограде уложили на землю взломщиков «Госуслуг»







Деятельность межрегионального организованного преступного сообщества пресечена силовиками в трех регионах России. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСБ по Волгоградской области, операция проходила совместно с оперативниками ГУ МВД по Волгоградской области, а также коллегами из УФСБ по Краснодарскому краю и республики Башкортостан при силовой поддержке спецназа МВД и Росгвардии.

В поле зрения силовиков попали члены группировки, которые подозреваются в неправомерном доступе к персональным данным граждан. На них оформлялись телефоны, которые потом получали мошенники для обмана граждан.

Так, 22 жителя Волгоградской области, Краснодарского края и Республики Башкорстостан в возрасте от 20 до 32 лет с августа 2024 года по август 2025 года получали доступ к личным кабинетам на портале «Госуслуги», принадлежащим 197 гражданам, в том числе умершим. Они меняли пароли учетных записей и дистанционно заключали договоры об оказании услуг с выделением абонентских номеров, оформляя их на указанных граждан. После чего продавали номера телефонным мошенникам.

В отношении членов преступного сообщества следственным подразделением МВД России по Волгограду возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 272, ч. 4 ст. 159 УК России - за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Еще 11 организаторов ОПС стали фигурантами дел по ч. 1 ст. 210 УК России и будут отвечать за создание преступного сообщества.

Задержания участников преступной группы прошли по их местам жительства и в офисах на территории трех регионов. Они полностью признали свою вину. У членов преступного сообщества изъяты 4806 сим-карт, 337 сотовых телефонов, 1 планшет, 17 компьютеров, роутер, флеш-карты, жесткие диски, около 30 банковских карт и блокноты с записями.

В отношении задержанных избраны различные меры пресечения: заключение под стражу, запрет определенных действий и подписка о невыезде.