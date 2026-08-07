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Расследования

В Волгограде решат судьбу осужденного на 10 лет экс-главы района

Расследования 07.08.2026 19:31
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07.08.2026 19:31


Волгоградский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего главы Еланского района Дмитрия Литвинова. Заседание назначено на 25 августа, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку. 

Напомним, Дмитрий Литвинов был осужден Еланским районным судом на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ему также запрещено занимать должности в органах власти сроком на 7,5 лет. Кроме того, бывший глава района должен будет выплатить крупный штраф в размере 18 миллионов рублей и еще 22 миллиона – в качестве возмещения ущерба. 

Инкриминируемые Дмитрию Литвинову эпизоды произошли в 2020-2021 годах. По версии следствия, чиновник вступил в сговор с предпринимателем Воропаем и предложил построить в райцентре 18 четырёхэтажек для предоставления жилья детям-сиротам. При этом, как впоследствии установил суд, у главы администрации с коммерсантом была договорённость о покровительстве. Руководитель закрывал глаза на недостатки строений и отступления от проектов. За это бизнесмен должен был построить руководителю шикарный коттедж, на который он потратил 3,6 миллиона собственных средств. 

При этом сироты, которые получили квартиры в бракованных домах, неоднократно жаловались на невыносимые условия проживания в них главе СК Александру Бастрыкину. Кроме того, в каждую весну территорию вокруг домов затапливало талыми водами, из-за чего к домам не могли проехать ни скорые, ни машины других оперативных служб. Тогда еще действующий глава района Дмитрий Литвинов в разговоре с корреспондентом V102.RU оправдывал сложившуюся ситуацию тем, что дома находятся в неудобном месте, в низине. 

Однако, как сообщало ИА «Высота 102», адвокат экс-главы района Михаил Расстрыгин, который, к слову, сейчас защищает главу Иловлинского района Ивана Геля, считает вынесенный приговор Дмитрию Литвинову слишком суровым. 

В частности, он настаивает на том, что сумма ущерба, нанесенного строительством бракованных домов для детей-сирот, является завышенной. При этом проведенная экспертиза, как он утверждает,  признала их технически исправными. 

Не признает осужденный и получение взятки в виде коттеджа от строителя домов для сирот. Учитывая, что семья Литвинова оформила на дом сельскую ипотеку, его близкие могут остаться без жилья в случае вступления приговора в законную силу, утверждает адвокат Литвинова.

Как сообщалось, Дмитрий Литвинов был задержан в Елани 11 декабря 2024 года. А перед этим, в апреле того же года силовики взяли главу Еланского сельского поселения Александра Гугучкина.  Ему вменили получение взятки от руководителя МКУ «Благоустройство» Вячеслава Маскаева за предоставление муниципальной техники для перевозки песка одного из предпринимателей.  Александр Гугучкин был приговорен к шести годам лишения свободы, а Маскаев - к 3,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. 


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