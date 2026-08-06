В Светлоярском районе суд поставит точку в уголовном деле об убийстве 45-летнего местного жителя. Мужчина был расстрелян из ружья весной этого года бывшим супругом сожительницы.

- Утром 23 апреля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял в своем гараже незаконно хранящееся охотничье ружье модели «ИЖ-58» 16-го калибра с внесенными конструктивными изменениями (обрез), после чего направился к месту жительства бывшей жены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Фигурант приехал в многоквартирный дом на территории райцентра, где проживала женщина, и устроил скандал. После словесной перепалки в подъезде агрессор достал ружьё и пять раз выстрелил в 45-летнего сожителя бывшей супруги. От полученных ранений пострадавший скончался.

Отметим, в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения оружия. Обвинительное заключение направлено прокуратурой в суд. Ожидать вердикта фигурант будет под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»