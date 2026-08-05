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Расследования

«Тебе кирдык!»: волгоградский суд приступил к допросу блогера Ульянова

Расследования 05.08.2026 13:39
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05.08.2026 13:39


Сегодня, 5 августа, Центральный районный суд Волгограда начал заслушивать показания подсудимого блогера Алексея Ульянова, который обвиняется в вымогательстве. 

Как передает ИА «Высота 102», в самом начале заседания суд удовлетворил ходатайство Ульянова об отводе адвоката, назначенного судом. Теперь интересы подсудимого будет представлять Святослав Шугалей, с которым блогер заключил соответствующее соглашение. После небольшого перерыва, который был дан новому защитнику для ознакомления с обвинительным заключением, суд приступил к допросу Алексея Ульянова.

Блогер снова повторил озвученную ранее информацию, что за деньги в своих социальных сетях публиковал материалы в защиту отставного полковника Игоря Дайлиденко, получившего срок за растрату зерна на 18 млн рублей. Дайлиденко, по словам Ульянова, обратился к нему в мае 2020 года с просьбой озвучивать в публичном пространстве его позицию по корпоративному спору, который возник у него с партнерами по зерновому бизнесу, в частности, Рашидом Карсаковым.

Карсаков, отметим, является потерпевшим по уголовному делу и присутствовал сегодня в суде, куда его вызвали для дачи показаний.

– Мною освещалась позиция Дайлиденко Игоря Владимировича, – заявил Ульянов. – Никаких противоправных действий в отношении нынешних потерпевших по делу Корсакова и Мещерякова я не совершал. 

Блогер подробно рассказал, в каких соцсетях публиковал заказную информацию. Вскоре, как заявил Ульянов, ему стали поступать угрозы.

– В октябре 2020 года на моей машине появилась записка: «Тебе кирдык», – заявил Ульянов. – Эта записка вызвала у меня страх, я обратился в правоохранительные органы, в том числе в полицию.

Далее Ульянов утверждал, что подобные угрозы поступали ему регулярно. Достаточно много времени подсудимый уделил своим публикациям. Он подробно рассказывал про каждую, в частности, где опубликовал, почему и зачем. В какой-то момент у Ульянова стал срываться голос. В итоге блогер заявил, что плохо себя чувствует и попросил сегодня заседание на этом закончить. 

Следующее заседание состоится 11 августа в 14:00 мск. Подсудимый продолжит давать показания. После этого суд планирует приступить к опросу потерпевших по этому уголовному делу. 

Напомним, блогер Алексей Ульянов обвиняется в серии вымогательств. В одном эпизоде, предположительно, он действовал со своим сообщником Михаилом Серенко – администратором телеграм-канала «Остров свободы». Суд над Серенко, который обвиняется по нескольким статьям УК РФ, накануне начался в Волгоградском областном суде в закрытом режиме.

Серенко ранее давал показания по делу блогера Ульянова, в ходе которых раскрыл схемы, по которым они с Ульяновым получали деньги от известных в Волгоградской области людей. В свою очередь Ульянов заявил, что стал жертвой оговора Серенко. 

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