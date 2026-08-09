



Волгоградский «Ротор» разгромил «Челябинск» со счетом 4:1. Победа на домашнем стадионе стала особенно важной для футболистов после поражения «Велесу».

Сегодня вечером на стадионе «Волгоград Арена» было жарко во всех смыслах, ведь уже на третьей минуте игроки «Ротора» едва не распечатали ворота соперника. Только за первый тайм спортсмены заколотили три мяча, лишь однажды не защитив собственные ворота.





Во втором тайме игроки усилили оборону, однако это не помешало волгоградцам завладеть инициативой и увеличить разрыв, забив в ворота «Челябинска» четвертый гол.

– Команды показали хороший футбол с высокой плотностью борьбы, никто не хотел уступать, но класс футболистов «Ротора» оказался выше. Спортсмены использовали свои моменты и заслуженно победили со счетом 4:1, – передает со стадиона спортивный обозреватель Александр Веселовский.





Подробный разбор игры, а также лучшие кадры со стадиона корреспонденты ИА «Высота 102» опубликуют в отдельных материалах.

Фото Геннадия Гуляева