Бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков решил бороться за свои активы, которые у него изъяли в пользу государства, обжаловав решение Кировского районного суда Волгограда. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, апелляционная жалоба была подана 31 июля, а зарегистрирована 4 августа. С учетом отведенного времени на подачу возражений пока жалоба в Волгоградский облсуд не поступила.
Напомним, 19 июня Кировский районный суд Волгограда по итогам шестичасового судебного заседания удовлетворил иск прокуратуры Волгоградской области об изъятии дохода бывшего депутата на сумму 164,8 миллиона рублей в пользу государства.
Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Станислава Короткова от подконтрольных ему юридических лиц – ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест» – поступило в качестве дохода 164 830 166 рублей. При этом оборот этих денежных средств в справках о доходах, которые депутат должен был ежегодно подавать в регпарламент в рамках ежегодной декларационной кампании, не был отражен. В рамках рассмотрения дела на ряд принадлежащих Короткову объектов недвижимости, расположенных в Волгоградской и Московской областях, в республиках Татарстан и Калмыкия, был наложен арест.
Как сообщало V102.RU, ранее Станислав Коротков попытался добровольно покинуть областную думу, однако по иску прокуратуры был лишен судом статуса депутата за нарушение антикоррупционного законодательства. Бывший депутат, занимая оплачиваемую должность председателя одного из комитетов регпарламента, продолжал управлять бизнесом. Волгоградский облсуд подтвердил законность решения суда, лишившего бывшего депутата привилегий.