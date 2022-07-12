В Волжском арестовали директора аквапарка «XXI век» Григория Газаряна

Волжский городской суд Волгоградской области сегодня, 12 июля, постановил отправить под домашний арест 59-летнего директора аквапарка «XXI век». Как сообщает ИА «Высота 102», Григория Газаряна ранее задержали по делу о гибели в водном комплексе 13-летнего подростка.

— Следственный орган ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении директора «Спортивно-оздоровительного комплекса ХХI век» Газаряна Г. М. в виде домашнего ареста, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Суд постановил поместить фигуранта дела под домашний арест до 26 августа 2022 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Как уточнили в пресс-службе судов региона, Газарян обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Директора водного комплекса задержали 11 июля. По информации СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемый фактически руководил аквапарком и брал на работу персонал, в том числе инструкторов-спасателей, зная об отсутствии у последних необходимого образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

— Меры к обучению набранного персонала им не принимались. Кроме того, с целью экономии денежных средств, подозреваемым принято решение о сокращении штата инструкторов-спасателей, — добавила официальный представитель регионального СУ СК РФ Дарья Буянова.





По версии следствия, трагедия в городе-спутнике произошла 26 июня. Из Астрахани отдохнуть на территории водного комплекса приехала семья с 13-летним мальчиком. Подростка должным образом не проинформировали о правилах поведения в аквапарке. Несовершеннолетний воспользовался аттракционом, предназначенным для посетителей старше 18 лет.

Мальчик съехал с горки в чашу бассейна и утонул. Инструкторы-спасатели водного комплекса не следили за безопасностью отдыхающих. По сведениям региональной прокуратуры, погибший не умел плавать. Надзорный орган взял на контроль смертельный случай.





28 июня Волжский горсуд постановил заключить под стражу до 26 августа двоих инструкторов аквапарка — 21-летнего Данилу Галайду и 19-летнего Алексея Захарова. Позже защита Захарова обжаловала меру пресечения и Волгоградский облсуд изменил ее на домашний арест на аналогичный срок.





Также в СИЗО суд отправил 32-летнего оператора развлекательного комплекса в должностные обязанности которого, входил непрерывный мониторинг обстановки в аквапарке с помощью камер наблюдения.

— По словам мужчины, в период времени с 12.11 до 12.17 26 июня он отвлекся на свой мобильный телефон и не контролировал ситуацию, — пояснили в волгоградском следкоме. — За эти роковые шесть минут ребенок успел нахлебаться воды и погибнуть.

По делу проходит задержанный ранее 42-летний исполнительный директор аквапарка, отвечавший в том числе и за организацию работы персонала — инструкторов-спасателей и оператора. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее аквапарке «XXI век» уже происходили довольно неприятные инциденты. В июле 2021-го 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. Затем в августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности.

Сам Григорий Газаряне, по его словам, в первом случае предложил в качестве компенсации семье пострадавшего школьника 100 000 рублей, а также уволил управляющего аквапарком, старшего спасателя и администратора. Семье из Астрахани Газарян предложил отдохнуть в домике с индивидуальным бассейном. Директор водного комплекса отмечал, что ему удалось предотвратить возможную трагедию.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в волжский аквапарк после трагедии стали набирать новых инструкторов. Соответствующее объявление появилось на одном из популярных сервисов.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области / прокуратура Волгоградской области

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