Заморозки до -5 ожидаются в Волгоградской области в начале недели





Конец октября продолжает радовать волгоградцев отсутствием осадков. Сухая малооблачная погода сохраняется в регионе.



Однако, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, заморозки не заставят себя ждать. С 18:00 26 октября до 18:00 28 октября синоптики обещают от +13 до +18, ночью будет от 0 до +5. А при прояснении столбик термометра местами покажет до -5.



Днём на улице комфортно, а значит, прогулка на свежем воздухе может стать отличным времяпрепровождением. Осеннюю красоту Волго-Ахтубинской поймы, оранжевые закаты и неузнаваемое в этот период года знаменитое озеро лотосов в Волгоградской области снял фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев.