Волгоградская область отражала атаку БПЛА 26 октября





Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 26 октября ВСУ запустили по субъектам 290 беспилотников. Вражеские летательные аппараты были уничтожены на территории Волгоградской области.



Также атаку отражали в Московском регионе, Тульской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Ростовской, Псковской, Орловской, Новгородской, Липецкой, Курской, Калужской, Брянской, Воронежской и Белгородской областях.



Страшная ночь была в Воронеже. Два человека погибли, 17 - получили различные ранения. Обломки дрона рухнули на пассажирский состав. Движение пассажирских поездов южного направления и электричек приостановлено - на участке Тресвятская-Сомово-Отрожка-Воронеж нет напряжения в контактной сети.