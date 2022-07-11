



В городе Волжском Волгоградской области в рамках уголовного дела о гибели 13-летнего подростка в аквапарке задержан 59-летний Григорий Газарян. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, владельца аквапарка подозревают в попустительской организации работы персонала.

– Подозреваемый, осуществляя фактическое руководство деятельностью развлекательного комплекса, нанимал на работу персонал, в том числе инструкторов-спасателей, зная об отсутствии у них соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, – сообщила представитель СК информагентству. – Меры к обучению набранного персонала им не принимались. Кроме того, с целью экономии денежных средств, подозреваемым принято решение о сокращении штата инструкторов-спасателей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении директора аквапарка меры пресечения.





Трагедия в городе Волжском разыгралась 26 июня. Для отдыха в аквапарк «XXI век» семья с 13-летним мальчиком приехали из Астрахани. Около полудня подросток скатился с горки и утонул. По версии следствия, инструкторы и оператор аквапарка не обратили никакого внимания на происходившее, каждый занимаясь посторонними делами.

Ранее сообщалось о задержании оператора аквапарка, двух инструкторов и исполнительного директора.

В этом же аквапарке, напомним, 12 июля 2021 года получил перелом позвоночника 12-летний школьник из Советского района Волгограда. По словам директора Григория Газаряна, он предложил помощь семье пострадавшего мальчика в размере 100 000 рублей, а также уволил управляющего аквапарком, старшего спасателя и администратора.

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