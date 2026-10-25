Что делать волгоградцам, если цена на витрине и чеке не совпала

Стоимость товара при оплате на кассе магазина может оказаться выше витринной. Покупатель по закону имеет право требовать продать ему товар по цене, которая указана на него в торговом зале. Никакие оправдания продавцов в данном случае не работают, сообщает портал «Объясняем. Волгоградская область».

Отказать не имеют права

Если вы увидели другую цену уже на кассе, то нужно сообщить об этом кассиру и потребовать продать товар по заявленной на ценнике стоимости. Если кассир отказывается, то нужно позвать администратора или управляющего.

Персонал сверит сумму в чеке и ценник на товар в торговом зале. Покупателям в таких случаях предлагают вернуть разницу стоимости.

Ценник уносить нельзя, лучше фотографируйте

Если вам по каким-то причинам отказывают, что нужно требовать книгу отзывов и предложений. Нужно описать ситуацию, указать дату, время, наименование товара и разницу стоимости. В отзыве также надо написать свои контакты: номер телефона и адрес электронной почты. Вам обязаны ответить.

Также нужно запастись доказательствами и сфотографировать ценник и сумму в чеке. Забирать с собой ценник нельзя, так как он считается собственностью магазина.

Как вернуть деньги

Нужно написать претензию на имя директора торговой точки и приложить копию чека, фото ценника и банковскую выписку, если оплата была по карте.

Если и в данном случае администрация магазина не исполняет законодательство, то нужно обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора. Магазин могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Покупатель также может подать в суд, чтобы вернуть разницу в стоимости. При этом продавца обяжут выплатить компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ решить спор добровольно.

Фото из архива V102.RU