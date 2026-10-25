ТВ временно исчезнет в 7 населенных пунктах Волгоградской области

В Волгоградской области 27-29 октября запланированы отключения телерадиосигнала в семи населенных пунктах. Как сообщили в РТРС, ТВ не будет работать с 10:00 до 16:00 мск и с 11:00 до 17:00 мск из-за профилактических работ.

27 октября телевизионный сигнал прервется в хуторе Калмыковский Клетского района Волгоградской области.

28 октября РТРС-1 и РТРС-2 не будут вещать в Серафимовиче и станице Нехаевская, а также селе Романовка Ольховского района и хуторе Крутовский Серафимовичского района.

29 октября ТВ-экраны погаснут в Калаче-на-Дону и станице Аржановская Алексеевского района.