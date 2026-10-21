Волгоградца отправили в СИЗО за убийство в драке

Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на два месяца местного жителя по обвинению в избиении до смерти знакомого. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, драка между мужчинами произошла ночью 17 октября текущего года.

По данным следствия, обвиняемый встретил своего знакомого у кафе «Аура», расположенного на проспекте Жукова в Дзержинском районе. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку уже у магазина «Пятёрочка». Фигурант уголовного дела повалил пострадавшего на землю и нанес ему серию ударов кулаком в лицо и голову, а потом ушел.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от тупой закрытой черепно-мозговой травмы. Участника драки задержали 19 октября и предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего). Вину он признал.