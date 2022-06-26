СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке Волжского

Опубликовано оперативное видео с места гибели 13-летнего школьника в аквапарке «XXI век» в Волжском Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия произошла сегодня днем, 26 июня.





В СУ СКР по Волгоградской области сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствием установлено, что 13-летний мальчик приехал на отдых в аквапарк из Астрахани. Мальчик решил спуститься с одной из водных горок. За подростом должен был присмотреть отец, но мальчик в последний момент выбрал другую горку для спуска.

Несовершеннолетний пробыл в воде больше шести минут. несмотря на это, ни спасатели, ни другие работники аквапарка не заметили тонущего ребенка. Причиной смерти стала механическая асфиксия в результате утопления.





Прокуратура региона также организовала проверку. На место смертельного ЧП выезжал прокурор Волжского Петр Забродин. По предварительной информации, происшествие случилось около 12.00. Ребенок с отцом выбрали аттракцион «Циклон». Именно с него мальчик, не умевший плавать, должен был самостоятельно спуститься.

В этом же аквапарке летом прошлого года произошли два неприятных инцидента. 12 июля 2021 года 12-летний школьник из Советского района Волгограда сломал в развлекательном центре позвоночник. По словам директора учреждения Григория Газаряна, он предложил семье пострадавшего помощь в сумме 100 000 рублей, а также уволил троих сотрудников.

Буквально через месяц 3 августа 2021 года в аквапарк отказались пускать семью Шаумуруновых из Астрахани с ребенком-аутистом. Региональным управлением Роспотребнадзора в отношении ИП Газаряна возбуждено административное дело по ч. 5 ст. 14.8. КоАП РФ — отказ потребителю в предоставлении услуг по причинам, связанным с состоянием его здоровья. Сам директор аквапарка настаивал, что ему удалось предотвратить ЧП и в качестве компенсации, по его словам, предложил семье с ребенком-инвалидом отдохнуть в доме с отдельным бассейном.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

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