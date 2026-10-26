



В ночь на понедельник Вооружённые силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Харьковской области поражены склад хранения беспилотников большой и средней дальности с комплектующими в населённом пункте Ольшаны, а также электроподстанция «Залютино» в Харькове, обеспечивающая работу предприятий украинского ВПК. В Хмельницкой области удар нанесён по подстанции в Каменце-Подольском, питающей объекты логистической инфраструктуры.

В Одесской области атакованы разгрузочно-погрузочные объекты трёх причальных терминалов порта Черноморск и четыре складских помещения с грузами военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, на переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.

Изображение создано при помощи ИИ