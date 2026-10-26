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Экономика

Что нового ожидается в жизни волгоградцев с 1 ноября: пенсии, связь, налоги

Экономика 26.10.2026 09:57
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26.10.2026 09:57


С 1 ноября 2026 года в России вступают в действие ряд законов и правил. Смотрим, что изменится в жизни россиян, в том числе и волгоградцев, с этой даты. 

Пенсии

Прибавка к пенсиям ожидает достигших 80-летнего возраста граждан. Фиксированная выплата к их страховой пенсии по старости удвоится  - с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Этой категории граждан положена также надбавка на уход — 1 413,86 рубля. В итоге совокупная прибавка может составить около 10 998,55 рубля в месяц. 

Также с 1 ноября проиндексируют специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам. Важно знать, что прибавка не будет одинаковой для всех и будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем.  

Налоговые изменения

Самое заметное новшество — внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Если человек не оспаривает сумму долга, то налоговая может напрямую списать деньги с его счета.  Но,  если человек не согласен с начислением, он вправе в течение 30 рабочих дней подать заявление о перерасчёте или жалобу. В этом случае спорная сумма временно исключается из ЕНС, и взыскание идёт уже через суд. 

Связь 

С 1 ноября на одного человека можно будет  оформить не более 20 сим-карт. Операторы связи будут сверять данные абонентов, обновлять старые договоры и при необходимости блокировать «лишние» номера. Это делается для сокращения масштабов телефонного мошенничества и нелегального оборота номеров. 

«Честный знак»

Для молочной продукции со сроком годности более 40 суток ввели партионный учет. Теперь в документах, которые участники товарооборота передают в систему, помимо кода товара  и его количества, обязательно нужно указывать номер производственной партии. При этом сканировать каждую пачку на кассе не требуется — меняется только формат документооборота при приёмке и передаче. Для товаров со сроком годности 40 суток и менее партионный учёт станет обязательным позже — с 1 марта 2027 года.  

С 1 ноября станет обязательной маркировка ряда позиций в потребительской упаковке: зубные щётки, расчёски, гигиенические прокладки, вата, маникюрные принадлежности и другие. При этом товары в оптовой упаковке могут не маркироваться или получать агрегированный код.  

Ужесточаются требования в обороте кормов для животных. Система «Честный знак» теперь сверяет данные с «Меркурием». Если расхождение превысит 5%, ввод товара в оборот заблокируют. 


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