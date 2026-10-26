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Общество

Под Волгоградом простятся с ветераном СВО Фёдором Кривошеиным

Общество 26.10.2026 10:18
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26.10.2026 10:18


26 октября в Новоаннинском районе Волгограда пройдёт церемония прощания с 36-летним бойцом Фёдором Кривошеиным. Мобилизованный с позывным «Федук» погиб, участвуя в специальной военной операции по защите Донбасса ещё в 2026 году.

Мужчина пополнил ряды ВС РФ в сентябре 2022 года и был распределён гранатомётчиком в стрелковый взвод. Смерть настигла его спустя два года сражений. За доблесть посмертно боец награждён президентом Владимиром Путиным орденом Мужества. У волгоградца дома остались пожилые родители и сестра.

Отметим, похороны пройдут в хуторе Бочаровском. Церемония прощания состоится по адресу: ул. Заречная, д. 6.

Фото: Новоаннинский сегодня / max.ru

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