



26 октября в Новоаннинском районе Волгограда пройдёт церемония прощания с 36-летним бойцом Фёдором Кривошеиным. Мобилизованный с позывным «Федук» погиб, участвуя в специальной военной операции по защите Донбасса ещё в 2026 году.

Мужчина пополнил ряды ВС РФ в сентябре 2022 года и был распределён гранатомётчиком в стрелковый взвод. Смерть настигла его спустя два года сражений. За доблесть посмертно боец награждён президентом Владимиром Путиным орденом Мужества. У волгоградца дома остались пожилые родители и сестра.

Отметим, похороны пройдут в хуторе Бочаровском. Церемония прощания состоится по адресу: ул. Заречная, д. 6.

Фото: Новоаннинский сегодня / max.ru