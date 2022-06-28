После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗО

Волжский городской суд Волгоградской области сегодня, 28 июня, постановил заключить под стражу двух спасателей после гибели 13-летнего мальчика в аквапарке «XXI век». Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемые по делу пробудут в СИЗО два месяца.





Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова пояснила, что следствие вышло в суд с соответствующим ходатайством в отношении 19-летнего и 21-летнего фигурантов уголовного дела.





— Волжским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2020 года в отношении инструкторов-спасателей аквапарка Данилы Галайды и Алексея Захарова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека, — прокомментировали информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летнего подростка, находившегося на территории спортивно-оздоровительного комплекса, должным образом не проинформировали о правилах поведения в аквапарке. Несовершеннолетний воспользовался аттракционом, предназначенным для посетителей старше 18 лет.





Мальчик съехал с горки в чашу бассейна и утонул. Инструкторы-спасатели водного комплекса не следили за безопасностью отдыхающих.

По сведениям прокуратуры Волгоградской области, погибший подросток не умел плавать. Надзорный орган взял на контроль смертельный случай.

Аквапарк «XXI век» уже мелькал в публикациях СМИ. В июле 2021 года на территории водного комплекса получил травму позвоночника 12-летний школьник из Советского района Волгограда. Буквально через месяц семью Шаумуруновых из Астрахани не пустили на водные горки с сыном-аутистом, объясняя это соображениями безопасности.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области / прокуратура Волгоградской области

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