Расследования

После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗО

Расследования 28.06.2022 17:09
0
28.06.2022 17:09


Волжский городской суд Волгоградской области сегодня, 28 июня, постановил заключить под стражу двух спасателей после гибели 13-летнего мальчика в аквапарке «XXI век». Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемые по делу пробудут в СИЗО два месяца. 


Официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова пояснила, что следствие вышло в суд с соответствующим ходатайством в отношении 19-летнего и 21-летнего фигурантов уголовного дела. 


— Волжским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2020 года в отношении инструкторов-спасателей аквапарка Данилы Галайды и Алексея Захарова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека, — прокомментировали  информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. 

Следствием установлено, что 26 июня 2022 года 13-летнего подростка, находившегося на территории спортивно-оздоровительного комплекса, должным образом не проинформировали о правилах поведения в аквапарке. Несовершеннолетний воспользовался аттракционом, предназначенным для посетителей старше 18 лет. 


Мальчик съехал с горки в чашу бассейна и утонул. Инструкторы-спасатели водного комплекса не следили за безопасностью отдыхающих. 

По сведениям прокуратуры Волгоградской области, погибший подросток не умел плавать. Надзорный орган взял на контроль смертельный случай. 

Аквапарк «XXI век» уже мелькал в публикациях СМИ. В июле 2021 года на территории водного комплекса получил травму позвоночника 12-летний школьник из Советского района Волгограда. Буквально через месяц семью Шаумуруновых из Астрахани не пустили на водные горки с сыном-аутистом, объясняя это соображениями безопасности.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области / прокуратура Волгоградской области 

Читайте также: 

В Волжском после гибели ребенка в аквапарке задержали двух спасателей

В Волжском в аквапарке «XXI век» утонул 13-летний мальчик

СК опубликовал видео с места гибели подростка в аквапарке Волжского

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
28.06.2022 14:49
Расследования 28.06.2022 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 14:26
Расследования 28.06.2022 14:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 13:35
Расследования 28.06.2022 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 12:57
Расследования 28.06.2022 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2022 10:17
Расследования 28.06.2022 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 22:35
Расследования 27.06.2022 22:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 18:30
Расследования 27.06.2022 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 17:05
Расследования 27.06.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 11:07
Расследования 27.06.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2022 10:39
Расследования 27.06.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2022 22:17
Расследования 26.06.2022 22:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.06.2022 19:39
Расследования 26.06.2022 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2022 16:11
Расследования 25.06.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.06.2022 15:11
Расследования 25.06.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.06.2022 12:12
Расследования 24.06.2022 12:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:15
«Цены – космос»: в магазинах Волгограда свежая рыба на глазах превращается в золотуюСмотреть фотографии
19:56
Волгоградская область помогает восстановить район ЛНР: рабочая поездка Бочарова в 30 фотоСмотреть фотографии
17:20
Андрей Бочаров в Луганске: «Сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:09
После гибели ребенка в Волжском двух спасателей заключили в СИЗОСмотреть фотографии
16:24
«Кольцо замкнулось»: в Волжском нашли нового-старого перевозчика на городские маршрутыСмотреть фотографии
15:45
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернетСмотреть фотографии
15:34
Ливни, град и грозы в ближайшие часы обрушатся на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
15:34
У исторической лестницы в Волгограде смонтируют 9-километровый водоводСмотреть фотографии
14:52
Часть нижней террасы набережной Волгограда отдали под парковкуСмотреть фотографии
14:49
Дело о гибели двух человек при крушении катера в Камышине передано в судСмотреть фотографии
14:26
Владелец земли в Волго-Ахтубинской пойме выплатит 250 тысяч за вырубку черных тополейСмотреть фотографии
14:00
Еще не мир: в Волгограде поставили на паузу скандал из-за демонтажа балконов-сараевСмотреть фотографии
13:35
В суде Волгограда с нетерпением ждут обвиняемого в афере со свалкамиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде замглавы района и сотрудник отдела ЖКХ подозреваются в мошенничествеСмотреть фотографии
13:27
«Открытие Авто»: три четверти российских автомобилистов не ждут возвращения европейских марок в ближайшие пару летСмотреть фотографии
13:26
Андрей Бочаров и Альберт Зинченко подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:57
Суд отклонил жалобу по делу о гибели баскетболисток из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде студент и бизнесмен отдали по миллиону аферистамСмотреть фотографии
12:16
Программа – насыщенная: волгоградский губернатор Бочаров отправился в ЛуганскСмотреть фотографии
11:06
«Прогресс очевиден»: волгоградские врачи рассказали о восстановлении раненного в ходе СВО военногоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде 49-летний мужчина погиб после наезда на деревоСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде у общежития ВГСПУ по ночам устраивают дикие рейвыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное делоСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге РоссииСмотреть фотографии
10:01
«Пенсионеров, видимо, не жалко»: волгоградцы со страхом набиваются в дачные автобусыСмотреть фотографии
09:01
Идеальный газон и новая спортивная форма: кто в Волгоградской области поддерживает детский спортСмотреть фотографии
06:07
В Волгограде 28 июня обесточат десятки домовСмотреть фотографии
22:35
В Волгограде посетителя бара «Гелидор» арестовали после жесткой дракиСмотреть фотографии
21:39
Контр-адмирал Генштаба России прибыл с проверкой в ВолгоградСмотреть фотографии
20:35
Лишенному мантии сыну экс-депутата в Волгограде отказали в пересмотре решенияСмотреть фотографии
 