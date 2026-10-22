В Волгограде журналиста Кошелева оставили под домашним арестом

Центральный районный суд Волгограда оставил под домашним арестом до 23 ноября журналиста Виталия Кошелева, который весной был задержан силовиками по подозрению в вымогательстве. Ранее Кошелев находился в СИЗО, но в сентябре меру пресечения ему изменили.

Напомним, что журналиста задержали в марте текущего года. По версии следствия, он вымогал крупную сумму денег у главврача одной из поликлиник Волгограда совместно с коллегой Алексеем Серовым. СУ СКР по региону ранее сообщали, что журналисты требовали от главврача 1260 000 рублей за нераспространение в отношении нее и близких заведомо ложных сведений в телеграм-канале, администраторами которого являлись.

Серовой признал вину. Он находится под домашним арестом ввиду наличия хронического заболевания. Кошелев с марта по сентябрь находился в СИЗО.