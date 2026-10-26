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Общество

«Монетная неделя» началась для волгоградцев

Общество 26.10.2026 08:37
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26.10.2026 08:37



В России стартовала «Монетная неделя»: кредитные организации откроют специальные пункты приёма монет по всей стране, сообщает РИА Новости.

Акция продлится с 26 октября по 7 ноября. В этот период граждане могут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты в отделениях банков и магазинах, участвующих в программе. К примеру, ПСБ, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк присоединятся к осенней всероссийской акции «Монетная неделя», организованной Центральным банком России.

Клиенты смогут обменять монеты на банкноты или зачислить их эквивалент на счет или депозит, пояснили в банках. В рамках акции можно сдавать монеты без комиссии. Для постоянных клиентов предусмотрена возможность получить памятные монеты из недрагоценных металлов или дополнительные банкноты, если они имеются. Для удобства обслуживания отделения оснащены специальными устройствами для подсчета монет, что ускоряет процесс пересчета.

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