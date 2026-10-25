Высокий полет: в Волгограде курица и индейка догнали по цене говядину

Куры охлажденные или мороженые в Волгоградской области за прошедшую неделю подорожали на 2,5% по данным Волгоградстат. С начала текущего года курица растет в цене почти каждую неделю. По оценкам покупателей, сегодня куриное филе продается в среднем за 450-500 рублей за килограмм, тогда как в начале года этот же продукт стоил рублей на 200 дешевле. Индейка стала еще дороже – в среднем 650-800 рублей. Производители объясняют такой рост увеличением издержек на содержание птицы.

Журналисты ИА «Высота 102» посмотрели, по какой цене сейчас продают мясо птицы основные волгоградские торговые сети: «Лента», «Магнит», «Перекресток» и «Пятерочка».





Самое дешевое куриное филе грудки удалось найти по цене 479 рублей по карте покупателя.





Самая выгодная цена килограмма филе индейки - 769,99 рубля по карте покупателя.

Отметим, что по данным Волгоградстата, килограмм говядины (кроме бескостного мяса) составляет 707,65 рубля, свинины - 412,45 рубля, а баранины - 770,95 рубля за кило.





















Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»