Штрафы для бесправных волгоградцев за рулем вырастут вдвое

Правительство России внесло в Госдуму РФ проект федерального закона, предусматривающий ужесточение наказания за езду за рулем без прав или с просроченным водительским удостоверением.

В пояснительной записке указывается, что штрафы предлагается увеличить для лиц, которые вообще не имеют водительского удостоверения, но сели за руль. Для таких граждан размер наказания хотят увеличить до 15-30 тысяч рублей с нынешних 5-15 тысяч, то есть вдвое. За повторное нарушение придется отдать уже 30-50 тысяч. Изменения будут внесены в статью 12.7 КоАП РФ. Оплачивать такие штрафы в размере 75% от суммы наложенного взыскания будет запрещено.

Изменения обусловлены ростом ДТП со смертельным исходом с участием бесправных водителей. С 2021 года число таких аварий выросло на 38,2%, а количество погибших в них – на 11%, раненых – на 37,3%. Значительный рост данных показателей произошел в 2025 году, указывают авторы законопроекта.

Фото из архива V102.RU