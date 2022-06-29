Оператора аквапарка, проглядевшего гибель подростка, отправили в СИЗО

Волжский городской суд заключил под стражу оператора аквапарка «21 Век», пропустившего момент гибели 13-летнего подростка. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, 32-летний мужчина будет находиться в СИЗО до 26 августа.

О задержании оператора аквапарка СУ СК России по Волгоградской области сообщило сегодня, 29 июня, днем. По сведениям представителя управления Дарьи Буяновой, мужчина на допросе сознался в том, что не видел гибели мальчика, хотя в его должностные обязанности входит непрерывный мониторинг обстановки в аквапарке с помощью камер наблюдения.

– Со слов мужчины, в период времени с 12.11 до 12.17 26 июня он отвлекся на свой мобильный телефон и не контролировал ситуацию, – рассказала представитель СУ СКР информагентству. За эти роковые шесть минут ребенок успел нахлебаться воды и погибнуть.

Также в следственном управлении сообщили во вторник о задержании исполняющего директора аквапарка «21 Век». До трагедии мужчина, в обязанности которого входит организация работы инструкторов и оператора, успел отработать здесь всего пять месяцев. В отношении него избрана мера пресечения, не подразумевающая заключения под стражу.

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