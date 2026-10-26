



Правительственный портал объясняем.рф напомнил волгоградцам о простых шагах, которые помогут волгоградцам узнать о положенных по закону мерах государственной поддержки. Для этого существует сразу несколько способов – как в электронном виде, так и в более консервативном.

Самый простой вариант – посетить личную страничку в системе социального обеспечения через портал egisso.ru. Здесь необходимо кликнуть на «Социальный калькулятор», выбрать регион и жизненное событие. Программа автоматически представит перечень причитающихся льгот.

Также можно лично обратиться в местное отделение соцзащиты, где специалисты сориентируют в положенных мерах поддержки и расскажут о необходимых для их назначения документах. Кроме того, уже назначенные выплаты можно увидеть в соответствующем разделе страницы «Документы» на портале «Госуслуги».

Фото из архива ИА «Высота 102»