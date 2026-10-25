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Общество

Фотограф показал осеннее озеро лотосов и засыпающую Волго-Ахтубинскую пойму

Общество 25.10.2026 20:23
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25.10.2026 20:23


Осеннюю красоту Волго-Ахтубинской поймы, оранжевые закаты и неузнаваемое в этот период года знаменитое озеро лотосов в Волгоградской области снял фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев. Фотоохота в Среднеахтубинском районе длилась несколько часов, но это стоило того. Иногда нужно посмотреть на привычные живописные картинки с другого ракурса, чтобы осознать быстротечность момента. 


Величественные дубравы Волго-Ахтубинской поймы уже готовятся к зиме, несмотря на появляющуюся в кадре зелень. 


На озере лотосов от некогда прекрасных цветов уже почти ничего не осталось.


Зато на лесные тропинки, щедро усыпанные опавшей листвой, и золотые закаты можно смотреть бесконечно.







Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102» 

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