Осеннюю красоту Волго-Ахтубинской поймы, оранжевые закаты и неузнаваемое в этот период года знаменитое озеро лотосов в Волгоградской области снял фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев. Фотоохота в Среднеахтубинском районе длилась несколько часов, но это стоило того. Иногда нужно посмотреть на привычные живописные картинки с другого ракурса, чтобы осознать быстротечность момента.





Величественные дубравы Волго-Ахтубинской поймы уже готовятся к зиме, несмотря на появляющуюся в кадре зелень.





На озере лотосов от некогда прекрасных цветов уже почти ничего не осталось.





Зато на лесные тропинки, щедро усыпанные опавшей листвой, и золотые закаты можно смотреть бесконечно.

























Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»