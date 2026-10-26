



Злоумышленники рассылают россиянам электронные письма с якобы досудебными претензиями. Главная цель этих действий - заставить граждан посетить опасный сайт или открыть вредоносный файл.



Как сообщает РИА Новости, эти письма мошенники используют для того, чтобы выдать себя за сотрудников аналитического отдела, юристов или специалистов по мониторингу. Затем они предлагают перейти на вредоносный ресурс или открыть подозрительный файл, чтобы ознакомиться с материалами дела или претензией.



К таким письмам также могут быть прикреплены документы, в которых указаны суммы взысканий, варьирующиеся от нескольких тысяч до миллионов рублей, без указания конкретных нарушений. По информации МВД, такие письма направлены на то, чтобы запугать получателя возможными последствиями и штрафами. Для защиты от подобных мошеннических схем правоохранительные органы рекомендуют не переходить по ссылкам и QR-кодам из подозрительных писем, не открывать неизвестные файлы, не предоставлять личные данные и SMS-коды посторонним лицам, а также не поддаваться давлению и угрозам.

