



После нескольких недель переживаний волгоградские автомобилисты отмечают, что приобрести топливо действительно стало реально. Длительные очереди на АЗС исчезли, в наличии практически везде есть бензин. АИ-92 встречается гораздо чаще, но и заполучить заветные литры АИ-95 сейчас тоже не проблема.



Топливный кризис отступает, а значит у граждан меньше волнений на данный счёт, ведь накануне холодов расход топлива неизменно будет увеличиваться.



Напомним, облпромторг сообщал ранее, что ситуация с топливом в регионе контролируемая. Новая логистика поставок бензина позволяет увеличивать объёмы запасов востребованных марок бензина.