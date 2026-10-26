



Палласовский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Волгоградской области возбудил уголовное дело против 20-летнего местного жителя и двух его 17-летних приятелей.



Товарищей подозревают в угоне автомобиля по предварительному сговору без цели хищения. А самого старшего из этой компании - ещё и в вовлечении несовершеннолетних в тяжкое преступление.



По информации следствия, 23 сентября текущего года подозреваемый, зная возраст своих приятелей, уговорил их угнать автомобиль, припаркованный на улице Лазурной в посёлке Заливной Палласовского района. Разделив роли, он вместе с одним из подростков откатил машину от дома, а второй наблюдал за обстановкой и предупреждал о возможных свидетелях.



Затем мужчина сел за руль и уехал, используя ключи, оставленные в замке зажигания.

- Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательной базы, - сообщает СКР по Волгоградской области.

Следственное управление напоминает родителям о важности контроля за кругом общения, досугом и поведением детей. Важно своевременно замечать изменения и обращать внимание на то, с кем подростки проводят свободное время, чтобы предотвратить их участие в преступлениях.

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