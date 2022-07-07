Инструктора, задержанного после гибели ребенка в аквапарке под Волгоградом, выпустили из СИЗО

Расследования 07.07.2022 12:49
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07.07.2022 12:49
Сегодня, 7 июля, апелляционная инстанция Волгоградского областного суда изменила меру пресечения на домашний арест 19-летнему Алексею Захарову, который ранее был заключен под стражу после ЧП в аквапарке в Волжском.
Алексей Захаров, напомним, работал в аквапарке «21 Век» инструктором, т.е он должен был объяснять посетителям правила поведения на воде и водных аттракционах. Его задержали после ЧП, которое произошло 26 июня текущего года.
По версии следствия, 13-летний подросток вместе с семьей прибыл из Астрахани отдохнуть в аквапарке Волжского. Мальчик решил скатиться с одной из горок. Отец должен был присмотреть за сыном на спуске. В последний момент несовершеннолетний скатился с другой горки и утонул. В ходе осмотра видеозаписей с камер наблюдения, следствием установлено, что после спуска с горки мальчик провел в воде более шести минут. Тем не менее ни спасатели, ни другие сотрудники аквапарка не заметили тонущего ребенка.
Волжский городской суд арестовал троих сотрудников аквапарка - двоих инструкторов 21-летнего Данилу Галайда и 19-летнего Алексея Захарова, а также оператора, которые, как считает следствие, виновны в гибели ребенка. Исполняющему обязанности директора аквапарка избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Захаров решением суда первой инстанции был заключен под стражу до 26 августа. Его защитник обжаловал постановление об аресте.
- Он указал на отсутствие доказательств причастности Захарова к преступлению. Также отметил, что в постановлении не имеется конкретных данных, подтверждающих, что его подзащитный может скрыться от предварительного следствия и суда, а также угрожать потерпевшему или свидетелям. Кроме того, по мнению защитника, судом не были учтены все данные о личности подозреваемого. Просил отменить постановление об избрании меры пресечения, - рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что обжалуемое судебное решение не содержит убедительных доводов о невозможности применения к Захарову иной, более мягкой меры пресечения.
- Из представленных материалов следует, что Захаров зарегистрирован и постоянно проживает на территории Волгоградской области, ранее не судим, положительно характеризуется. Утверждения о том, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказывать давление на потерпевшего и свидетелей, уничтожить доказательства, объективного подтверждения в представленных материалах не нашли. Сама по себе тяжесть преступления, в совершении которого подозревается Захаров, без учета сведений о личности подозреваемого, не может служить основанием для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Вальковская.
Захаров будет находиться под домашним арестом до 26 августа.
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