По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелей

В Ростове-на-Дону 8 и 9 июня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102» в Южном окружном военном суде выступят очередные свидетели обвинения.

Корреспондент информагентства связался с адвокатом Музраева Владимиром Семенцовым. Юрист рассказал, что он ждет от процесса и кто будет выступать в предстоящем заседании.

— Заявлены пять человек. Среди них охранники Брудного и осужденный за заказное убийство Алиетдин Махмудов. Также будет допрошен сотрудник ФСБ, осуществлявший оперативное сопровождение по делу моего подзащитного, — поделился Семенцов. — Что я жду от процесса? Ничего нового мы не узнаем. Что может рассказать человек [Махмудов], которого приговорили к 18 годам колонии?

В предыдущих заседаниях суд заслушал показания вице-губернатора Волгоградской области Анны Писемской, а также начальника государственно-правового управления аппарата губернатора Романа Левкина. Выступили и подручные Виталия Брудного — осужденные Андрей Киценко и Сергей Мацюк, причастные к покушению на бизнесмена и чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина. Свою позицию обозначил оперативный сотрудник полиции Алексей Трегубов.

Семенцов в очередной раз подтвердил, что Музраев чувствует себя хорошо и рвется в бой. Вместе с бывшим силовиком по делу проходит известный волгоградский предприниматель Владимир Зубков. Экс-руководителю волгоградского следкома грозит до 20 лет лишения свободы. Обоим фигурантам вменяют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградского региона. Подсудимые свою вину не признают.

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