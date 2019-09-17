Расследования

В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингу

Расследования 17.09.2019 14:36
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17.09.2019 14:36




Сегодня Виталий Брудный приговорен к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Брудный  признан виновным в покушении на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом, в незаконном изготовлении взрывчатых устройств, а также в изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, сообщает ИА «Высота 102». Второй фигурант дела - Руслан Адарич -  приговорен к 11 годам лишения свободы, он признан виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Адаричу также назначены штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года.

По информации пресс-службы областного суда, приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей. Признано доказанным, что в конце мая 2014 года Виталий  Брудный, действуя из мести за убийство брата - Сергея Брудного, объединил в преступную группу несколько человек, в том числе Руслана Адарича.  Для убийства Владимира Поташкина - коммерсанта и чемпиона Европы по кикбоксингу, члены ОПГ приобрели  огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство. В течение нескольких месяцев соучастники преступления вели скрытое наблюдение за Поташкиным, чтобы узнать подробности его образа жизни. В конце августа самодельное взрывное устройство было размещено у подъезда многоквартирного дома, в котором проживал коммерсант. Однако, заметив, что Поташкин прибыл к дому не один, приняли решение не приводить в действие взрывное устройство.
В сентябре 2014 года вновь была предпринята попытка совершить убийство. Самодельное взрывное устройство разместили вблизи автомобиля Поташкина, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое парковочное место, а взрывное устройство было обнаружено   и передано сотрудникам правоохранительных органов. 
Напомним, в июне текущего года присяжные признали Брудного виновным в целом ряде преступлений: покушении на Поташкина и нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом присяжные оправдали его по двум эпизодам незаконного оборота оружия. Еще один фигурант дела - Руслан Адарич -  решением присяжных также был признан виновным в покушении на убийство и пяти эпизодах незаконного оборота оружия. Ранее в суде Брудный и Адарич заявляли о своей невиновности.
В настоящее время сам Владимир Поташкин отбывает наказание в колонии строгого режима. 

В прошлом году Поташкина осудили за вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Суд назначил ему наказание - 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Сам  Поташкин своей вины в вымогательстве не признал. По его версии, драка в ресторане произошла, когда Родионов намекнул на свою причастность к покушению на него. 

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