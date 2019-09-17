Расследования 17.09.2019 14:36
16049 7
17.09.2019 14:36
Сегодня Виталий Брудный приговорен к 10 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Брудный признан виновным в покушении на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом, в незаконном изготовлении взрывчатых устройств, а также в изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия, сообщает ИА «Высота 102». Второй фигурант дела - Руслан Адарич - приговорен к 11 годам лишения свободы, он признан виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Адаричу также назначены штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1,5 года.
По информации пресс-службы областного суда, приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей. Признано доказанным, что в конце мая 2014 года Виталий Брудный, действуя из мести за убийство брата - Сергея Брудного, объединил в преступную группу несколько человек, в том числе Руслана Адарича. Для убийства Владимира Поташкина - коммерсанта и чемпиона Европы по кикбоксингу, члены ОПГ приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство. В течение нескольких месяцев соучастники преступления вели скрытое наблюдение за Поташкиным, чтобы узнать подробности его образа жизни. В конце августа самодельное взрывное устройство было размещено у подъезда многоквартирного дома, в котором проживал коммерсант. Однако, заметив, что Поташкин прибыл к дому не один, приняли решение не приводить в действие взрывное устройство.
В сентябре 2014 года вновь была предпринята попытка совершить убийство. Самодельное взрывное устройство разместили вблизи автомобиля Поташкина, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое парковочное место, а взрывное устройство было обнаружено и передано сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, в июне текущего года присяжные признали Брудного виновным в целом ряде преступлений: покушении на Поташкина и нескольких эпизодах незаконного оборота оружия и боеприпасов. При этом присяжные оправдали его по двум эпизодам незаконного оборота оружия. Еще один фигурант дела - Руслан Адарич - решением присяжных также был признан виновным в покушении на убийство и пяти эпизодах незаконного оборота оружия. Ранее в суде Брудный и Адарич заявляли о своей невиновности.
В настоящее время сам Владимир Поташкин отбывает наказание в колонии строгого режима.
В прошлом году Поташкина осудили за вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Суд назначил ему наказание - 9 лет и 2 месяца лишения свободы. Сам Поташкин своей вины в вымогательстве не признал. По его версии, драка в ресторане произошла, когда Родионов намекнул на свою причастность к покушению на него.
Реклама
Популярное по теме
06.09.2019 13:15
19253 3
14.09.2019 14:34
17201 10
29.08.2019 16:21
22156 35
В Волгоградской области юрист-мошенник обманул крупную фирму17.09.2019 11:36
Расследования 17.09.2019 11:36
4675 3 Обсудить
В Волгоградской области «помощницу» пенсионеров приговорили к сроку за мошенничество и кражи16.09.2019 17:22
Расследования 16.09.2019 17:22
1801 0 Обсудить
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставов14.09.2019 14:34
Расследования 14.09.2019 14:34
17201 10 Обсудить
В Волгоградской области офицер избил рядового половником14.09.2019 12:51
Расследования 14.09.2019 12:51
7581 0 Обсудить
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знака14.09.2019 09:57
Расследования 14.09.2019 09:57
2911 0 Обсудить
Волгоградские следователи распутали сложное дело банды наркодилеров-марионеток13.09.2019 15:19
Расследования 13.09.2019 15:19
9101 8 Обсудить
В Волгограде на 17 лет осудили убийцу матери двоих малышей13.09.2019 14:36
Расследования 13.09.2019 14:36
7028 0 Обсудить
Суд в Волгограде отправил обманщицу 28 пенсионеров в колонию-поселение13.09.2019 12:38
Расследования 13.09.2019 12:38
5120 2 Обсудить
Приговор по делу о взрыве дома в Волгограде оставили в силе12.09.2019 18:01
Расследования 12.09.2019 18:01
9314 1 Обсудить
Верховный суд РФ подтвердил приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена в Волгограде12.09.2019 16:58
Расследования 12.09.2019 16:58
3731 1 Обсудить
В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажа12.09.2019 15:07
Расследования 12.09.2019 15:07
1971 1 Обсудить
В Волгограде обвиняемый в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингу сказал последнее слово (ВИДЕО)12.09.2019 14:01
Расследования 12.09.2019 14:01
16791 8 Обсудить
В Волгограде троих студентов ВУЗов надолго посадили за амфетамин и гашиш12.09.2019 11:22
Расследования 12.09.2019 11:22
2742 5 Обсудить
В Волгограде воришек автомобильных аккумуляторов ищут по видео11.09.2019 13:11
Расследования 11.09.2019 13:11
5198 3 Обсудить
В Волгоградской области злостного алиментщика отправили в тюрьму11.09.2019 11:03
Расследования 11.09.2019 11:03
1355 0 Обсудить
Реклама