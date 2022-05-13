Расследования

«Он нас всех подставил»: в Ростове по делу Музраева выступил экс-директор Центрального рынка Волгограда

Расследования 13.05.2022 12:13
13.05.2022 12:13


В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Накануне суд заслушал свидетельские показания экс-директора МУП «Центральный рынок» Михаила Калачева. Адвокат Музраева Владимир Семенцов рассказал ИА «Высота 102», почему бывший руководитель рынка должен был стать обвиняемым по делу, а не свидетелем. 

— Калачев далеко от Ремезова не ушел, в плане своей личности. Криминальные наклонности не скроешь. Когда-то начинал на Центральном рынке простым инспектором. В итоге возглавил муниципальное предприятие, — рассказал юрист. — Когда на рынке стали наводить порядок, Калачев и Ремезов начали терять деньги. Ни для кого не секрет, что Калачев заключал договора аренды с ООО «Центральный рынок», возглавляемым Ремезовым. В итоге город терял деньги, а эти ребятки обогащались, сдавая торговые площади в субаренду по космическим ценникам.   

Сам Музраев в своих показаниях по делу отмечал, что в конце апреля 2014 года перед руководством правоохранительных и силовых структур исполняющий обязанности главы региона Андрей Бочаров поставил задачу разобраться, в том числе и с ситуацией на Центральном рынке Волгограда.

— О деятельности МУП «Центральный рынок» и его директора Калачева, о Ремезове и его ООО «Центральный рынок», арендовавшем площади рынка, мне ничего не было известно, с Ремезовым и Калачевым я знаком не был, — подчеркнул экс-глава волгоградского следкома.

Как следовало из показаний генерала, 16 мая 2014-го на встрече с главой региона последний попросил его заняться Центральным рынком и «сломать незаконные схемы».

По словам Семенцова, Калачев в суде всячески пытался показать, что он ничего не знал о намерениях поджигателей губернаторского дома и уходил от острых вопросов по поводу видеозаписей.   

— Калачев что говорил: «Я им просто калитку открыл по просьбе Ремезова». Дом нашпигован видеокамерами, все простреливается, а он ничего не видел, — недоумевает адвокат. — То есть он пустил четверых мужчин переночевать к себе в гостевой домик, потом утром они отвозят его на работу, но он ничего не знает. 

В итоге Калачев все свел к тому, что Ремезов его якобы подставил, как и поджигателей. 

— Человек не мог не знать, кто эти люди, которых он пустил в свой дом и что они делали ночью. Якобы Калачев все узнал позже от СМИ, — резюмировал Семенцов. 

Следующее заседание назначено на 18 мая. Как уточнил защитник Музраева, теперь заседания будут проходить еженедельно по средам и четвергам. Обвинение заявило по делу около 130 свидетелей. Большую часть показаний суд заслушает по видеосвязи. 

— В следующем заседании планируют заслушать показания осужденного Виталия Брудного, — заявил Семенцов. 

Вместе с Музраевым по уголовному делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков. Экс-силовику грозит до 20 лет лишения свободы. Подсудимые свою вину не признают. 

Коллаж: ИА «Высота 102»

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