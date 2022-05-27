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«Мотив поджигать был у двоих»: в суде по делу Музраева участвовала волгоградский вице-губернатор

Расследования 27.05.2022 17:41
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27.05.2022 17:41


В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону завершились очередные заседания по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», среди прочих суд заслушал и показания вице-губернатора региона Анны Писемской.

Адвокат Музраева Владимир Семенцов рассказал журналистам информагентства, почему его подзащитного не выпускают из СИЗО и кому на самом деле был выгоден поджог дома губернатора. 

«Сломать незаконные схемы»


— Писемская подтвердила, что с приходом в Волгоградскую область нового губернатора во всех сферах стал наводиться порядок, в том числе и на Центральном рынке, — сообщил юрист. — Писемская и Роман Левкин [начальник государственно-правового управления аппарата губернатора Волгоградской области] рассказали, что составлялись аналитические записки, доклады, проверялось все от и до. 

По словам Семенцова, в итоге выяснилось, что МУП «Центральный рынок», возглавляемый в то время Михаилом Калачевым, недодавал в бюджет существенные суммы. 

— Ни для кого не секрет, что Калачев заключал договоры аренды с ООО «Центральный рынок», возглавляемым Евгением Ремезовым. В итоге город терял деньги, а эти ребятки обогащались, сдавая торговые площади в субаренду по космическим ценникам. Ремезов занижал доходы примерно в семь раз, — добавил адвокат. 

Семенцов уточнил, что Писемская заявила о поручении губернатора Волгоградской области навести порядок в этой сфере на одном из совещаний.

— То есть мой подзащитный не самостоятельно занимался проблемами Центрального рынка, как это подает следствие, а действовал строго по указанию главы региона, — заключает юрист. 

По словам Михаила Музраева, 16 мая 2014 года на встрече с губернатором Волгоградской области последний попросил его заняться Центральным рынком и «сломать незаконные схемы».

«Мотив поджигать был только у двоих»

— Мы познакомились в 2013 году, задолго до его назначения исполняющим обязанности губернатора области. У меня с ним сложились нормальные, товарищеские отношения, конфликтов между нами никогда не было. Мы могли обсуждать любые вопросы, открыто высказывать друг другу свою позицию по ним, — утверждал в своих показаниях Музраев. 

К губернатору попадали все аналитические отчеты, рассказал Семенцов, в том числе и материалы из СУ СКР по Волгоградской области. 

— В результате общими усилиями все договоры расторгли, Калачева уволили, а Ремезов вместе с ним стал нести колоссальные убытки. Они же там много чего понастроили в обход всех правил, — добавил Семенцов.  


Музраев в своих показаниях неоднократно повторял, что поджог дома — личная месть Ремезова губернатору за возврат Центрального рынка в муниципальную собственность. 

По словам генерала, Ремезов лишился возможности компенсировать стоимость произведенных его обществом неотделимых улучшений арендуемого имущества, которая по его подсчетам составляла 203 783 000 рублей, так как проводимые работы не были согласованы с собственником (судебной экспертизой подтверждена сумма в размере 154 203 051 рублей). 

— Выслушав Писемскую и Левкина, суду стало понятно, что мотив поджигать дом губернатора был только у этих двоих — Ремезова и Калачева, — резюмировал Семенцов. — Но ФСБ почему-то сделала экс-директора МУП «Центральный рынок» свидетелем, хотя он явно соучастник преступления.

Волгоградский криминалитет на туманном Альбионе


По делу экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области выступили и подручные Виталия Брудного — осужденные Андрей Киценко и Сергей Мацюк. Суд признал их причастными к покушению на бизнесмена и чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина.

— Эти ребята рассказали, как они готовились к преступлению, как потом развивались события и прочее-прочее. Интересно стало, когда слово дали оперативнику Алексею Трегубову. Он в свое время занимался розыском Андрея Киценко и Виталия Брудного по делу о покушении на Владимира Поташкина. Музраев тогда инициировал арест этих хлопчиков, а Трегубов, как он сам признался в суде, сфальсифицировал данные о местонахождении Брудного и Киценко. Якобы они находились в ту пору в Англии. То есть он своими действиями сознательно увел их от розыска, когда мой подзащитный настаивал, что искать нужно именно в Волгоградской области. 


Семенцов добавил, что от Музраева требовали заявить по розыску в Интерпол, когда на самом деле, что Киценко, что Брудный спокойно перемещались в пределах Москвы, Рязани и Волгограда, в том числе на собственных автомобилях. 

— В суде Трегубов так и не ответил, в чьих интересах он застопорил розыск. Есть такое предположение, что сведения о нахождении Брудного и Киценко за рубежом могли поступить оперативнику от сотрудников ФСБ. Музраева могли сознательно подставить, — рассуждает Владимир Семенцов.  

«Он просто рвется в бой»


Адвокат Музраева рассказал и об очередном продлении генералу срока содержания под стражей до 13 сентября 2022 года. 

— Мы каждый раз заявляем ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест и каждый раз суд нам отказывает, мотивируя это тем, что мой подзащитный может скрыться от следствия или каким-либо образом повлиять на свидетелей, большая часть которых уже давно находится в пенитенциарных учреждениях. 

Как добавил Семенцов, Музраев чувствует себя хорошо и просто рвется в бой. Следующие заседания запланированы на 8 и 9 июня. Сторона обвинения продолжит заявлять свидетелей по делу. 

Вместе с бывшим руководителем волгоградского следкома по делу проходит известный волгоградский бизнесмен предприниматель Владимир Зубков. Музраеву грозит до 20 лет колонии. Подсудимые свою вину отрицают.  

Фото и коллаж: ИА «Высота 102» / Южный окружной военный суд / СУ СКР по Волгоградской области 

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