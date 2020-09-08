Федеральные новости

Дело экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева обрастает новыми подробностями

Федеральные новости 08.09.2020 10:08
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08.09.2020 10:08




Михаил Музраев - младший скрылся от следствия. Об этом в понедельник на заседании в Мосгорсуде, где был еще на три месяца продлен арест экс-главы СУ СКР по Волгоградской области, заявил следователь ФСБ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.   
«23 марта сын Музраева скрылся в ОАЭ», - сказал следователь, не уточнив, что инкриминируется Мурзаеву-младшему. Генерал СК отметил, что его сын не скрывался, а уже почти 6 лет работает в ОАЭ в юридической компании».
Вчера судебное заседание по вопросу меры пресечения для подследственного Михаила Музраева было впервые проведено в открытом режиме. Михаил Музраев останется СИЗО как минимум до 10 декабря.

ТАСС передает: «Следователь, мотивируя ходатайство, заявил, что Музраев отказывается от проведения судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа. "Обвиняемый отказывается от дачи показаний, а также отказывается представить следствию образец своего голоса, намерено препятствуя установлению всех обстоятельств по делу", - говорится в ходатайстве ФСБ. По словам представителя следствия (дело находится у ФСБ России), в одно производство объединены 10 уголовных дел, пять человек привлечены к уголовной ответственности. Кроме Музраева в объединенном деле речь идет о волгоградском предпринимателе Владимире Зубкове, давшем признательные показания, бывшем арендаторе Центрального рынка Волгограда Евгении Ремезове и волгоградском криминальном авторитете Виталии Брудном, который был осужден в конце 2019 года к 10 годам колонии строгого режима по делу о покушении на убийство кикбоксера Владимира Поташкина. Кроме того, скрылся от следствия, заочно арестован в Волгограде и объявлен в международный розыск один из поджигателей дома губернатора Лисицкий С. Э. По данным источника ТАСС, сейчас он находится в США.
«Также следствием в розыск объявлен Киценко - еще один фигурант объединенного дела, который является соучастником покушения на убийство Поташкина», - сказал собеседник ТАСС.
Он уточнил, что адвокаты и Музраев просили суд об изменении меры пресечения на домашний арест в связи с проблемами со здоровьем и необоснованностью обвинений. «Следствие заявляет, что мне якобы необходимо было наладить отношения с губернатором, но зачем мне поджигать его дом, когда дважды в неделю мы играли с ним в теннис, у нас были хорошие, товарищеские отношения», - сказал подследственный.
Музраев назвал признательные показания Ремезова «формой мести» и рассказал, что ранее расследовал дело о поджоге и привлек его к уголовной ответственности.
Защитники в суде поддержали выступление Музраева и попросили отнестись к показаниям Ремезова критически,  «так как бизнесмен с приходом губернатора Бочарова на свой пост потерял более полумиллиарда рублей». «Арбитражный суд Волгограда своими решениями лишил Ремезова права аренды на рынке, в результате чего его бизнесу был нанесен ущерб на сумму не менее 500 млн рублей», - резюмировал адвокат Андрей Грохотов». 

По данным ТАСС, следственную группу по расследованию громкого дела экс-главы СУ СКР по Волгоградской области возглавляет заместитель начальника СУ ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий. 
Есть информация от источников, что дело Михаила Музраева включает не только эпизод поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, но и поджог киоска «Царь-продукт», поджог автомобиля бизнесмена в Михайловке, хищение пшеницы в колхозе «Красный партизан» на 24 млн рублей, причинение тяжкого вреда здоровья волгоградскому бизнесмену Михаилу Посламовскому в 2015 году. В деле фигурируют также обнаруженные в служебном кабинете генерала патроны. В рамках расследования возможных злоупотреблений полномочиями генералу СК вменяется то, что он не привлек криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также бизнесмена Владимира Зубкова стало известно в начале июня 2019 года. Изначально в ФСБ заявили, что Музраев и Зубков задержаны «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угроз в его адрес». 
Поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Поджигатели проникли во двор коттеджа и пытались устроить пожар при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Следствие установило причастных к преступлению пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой, как предполагается, был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, После задержания он дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, а также на Михаила Музраева. 
Позднее, на тот момент уже являвшемуся советником председателя СК РФ Михаилу Музраеву предъявили обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, а также обвинение в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК РФ). 
Бывший высокопоставленный сотрудник органов следствия содержится в московском изоляторе «Лефортово». Свою вину он не признает. 
21 августа Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор одному из участников поджога дома губернатора Андрея Бочарова - Виталию Семисотнову, который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве. Семисотнов приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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