Волгоградский «Ротор» сократили до двух футболистов

Волгоградский «Ротор» потерял почти всех футболистов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заявление пресс-службы клуба, на сегодня контракты действуют лишь у двоих игроков.

— На сегодняшний день соглашения действуют у Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха, — пояснил пресс-секретарь СК «Ротор» Дмитрий Моторин. — Имран Улад Омар расторг контракт по взаимному соглашению сторон.

Как уточнили в пресс-службе спортклуба, нападающий «Ротора» Имран Улад Омар расторг контракт именно в таком формате, чтобы максимально быстро и просто покинуть команду. Нидерландский игрок перешел к сине-голубым в феврале этого года.

— Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения гендиректора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II, — добавил Моторин.

По словам пресс-секретаря волгоградского клуба, ожидать нового назначения стоит «буквально на днях». Ранее учредителем клуба принято решение об увольнении Андрея Рекечинского. Экс-гендиректор «Ротора» находился на своем посту с 2016 года.

По информации источника, знакомого с ситуацией, в отставку могут отправить и исполнительного директора клуба Никиту Норкина. В «Роторе» он отвечал, в том числе и за взаимодействие с болельщиками. При этом решение по главному тренеру Артему Куликову будет приниматься после того, как станет известно, останется ли «Ротор» в ФНЛ.

Судьбу волгоградской команды могут решить другие клубы, завоевавшие право выступать в ФНЛ, в случае их отказа от участия в первенстве.

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