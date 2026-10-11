«Шумбрат» и «Ротор‑2» разошлись миром: вязкая ничья в Саранске





Cаранск, 10 октября. В матче 27‑го тура Второй лиги (Дивизион Б, группа 3) «Шумбрат» (Саранск) и «Ротор‑2» (Волгоград) не выявили победителя – 0:0. Игра на стадионе «Старт» получилась предельно прагматичной: без голов, удалений и ярких всплесков, но с ощутимым нервным фоном и плотной борьбой на каждом участке поля. На трибунах за матчем наблюдали 345 зрителей.

Счёт 0:0 в данном случае – не признак скуки, а отражение характера матча. Обе команды действовали предельно осторожно и не позволили сопернику создать по‑настоящему острые моменты. Ни одна из сторон так и не смогла довести эпизод до стопроцентного голевого шанса. Плотность игры чувствовалась в каждом эпизоде: мяч редко задерживался на одном участке, а любая попытка выйти из обороны сразу встречала плотный прессинг.Плотность борьбы подтверждает дисциплинарная статистика: арбитр Андрей Мешков показал четыре жёлтые карточки. Особенно напряжённой получилась концовка: гости дважды нарушали правила в ситуациях, где соперник мог развить опасную атаку. Это говорит о том, что «Ротор‑2» отчаянно пытался удержать ничью и гасил любые искры впереди.Для обеих команд ничья имела совершенно разную ценность. «Шумбрат», занимающий седьмое место с 45 очками после 27 игр, продолжает держаться в верхней половине таблицы и борется за стабильность. Для саранской команды даже безголевая ничья – это набранные очки и сохранение позиций.У «Ротора‑2» ситуация сложнее: волгоградцы с 16 очками после 27 игр идут на 14‑й строчке. При этом у идущего следом «Арсенала‑2» столько же очков (16), но сыграно на матч меньше – то есть зона турбулентности совсем рядом. В таких условиях любая потеря очков воспринимается болезненно, а отсутствие голов становится особенно досадным.Вратарь хозяев Александр Лещаков подвёл итог коротко и по‑простому:– Матч получился тяжёлый, вязкий. Борьба шла на каждом метре. Ничья, думаю, по делу: ни мы, ни они толком не смогли создать что‑то железобетонное. Но по самоотдаче претензий нет – бились до конца.10 октября, 15:00. Вторая лига «Дивизион Б», группа 3, 27-й тур.Стадион: «Старт». Количество зрителей: 345.Андрей Мешков (Москва), Ильдар Гайнуллин (Казань), Дмитрий Сидякин (Москва).Лещаков, Молодцов (81, Гридин), Осипов, Хайбуллин, Хамидуллин (46, Трофимов), Газиев (70, Сысуев), Голубцов, Ломухин (46, Абросимов), Сайгушев, Ермаков (46, Басыров), Юсупов.Лисицын, Амирханян, Правкин, Слепужников, Харлан, Локтев, Демушкин, Асланян (46, Платон), Тарин (90, Семененко), Прокофьев, Града (73, Литенко).Асланян, 44 (грубая игра). Прокофьев, 73 (срыв перспективной атаки). Семененко, 90+2 (срыв перспективной атаки) – Басыров, 70 (грубая игра).17 октября «Ротор-2» на стадионе «Зенит» принимает «СКА-Хабаровск-2». Матч 28-го тура начнётся в 13:00.