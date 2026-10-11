«Шумбрат» и «Ротор‑2» разошлись миром: вязкая ничья в Саранске

Счёт 0:0 в данном случае – не признак скуки, а отражение характера матча. Обе команды действовали предельно осторожно и не позволили сопернику создать по‑настоящему острые моменты. Ни одна из сторон так и не смогла довести эпизод до стопроцентного голевого шанса. Плотность игры чувствовалась в каждом эпизоде: мяч редко задерживался на одном участке, а любая попытка выйти из обороны сразу встречала плотный прессинг.
Плотность борьбы подтверждает дисциплинарная статистика: арбитр Андрей Мешков показал четыре жёлтые карточки. Особенно напряжённой получилась концовка: гости дважды нарушали правила в ситуациях, где соперник мог развить опасную атаку. Это говорит о том, что «Ротор‑2» отчаянно пытался удержать ничью и гасил любые искры впереди.
Для обеих команд ничья имела совершенно разную ценность. «Шумбрат», занимающий седьмое место с 45 очками после 27 игр, продолжает держаться в верхней половине таблицы и борется за стабильность. Для саранской команды даже безголевая ничья – это набранные очки и сохранение позиций.
У «Ротора‑2» ситуация сложнее: волгоградцы с 16 очками после 27 игр идут на 14‑й строчке. При этом у идущего следом «Арсенала‑2» столько же очков (16), но сыграно на матч меньше – то есть зона турбулентности совсем рядом. В таких условиях любая потеря очков воспринимается болезненно, а отсутствие голов становится особенно досадным.
Вратарь хозяев Александр Лещаков подвёл итог коротко и по‑простому:
– Матч получился тяжёлый, вязкий. Борьба шла на каждом метре. Ничья, думаю, по делу: ни мы, ни они толком не смогли создать что‑то железобетонное. Но по самоотдаче претензий нет – бились до конца.
«Ротор-2» (Волгоград) – «Шумбрат» (Саранск) – 0:0 (0:0)
10 октября, 15:00. Вторая лига «Дивизион Б», группа 3, 27-й тур.
Саранск. Стадион: «Старт». Количество зрителей: 345.
Судьи: Андрей Мешков (Москва), Ильдар Гайнуллин (Казань), Дмитрий Сидякин (Москва).
«Шумбрат»: Лещаков, Молодцов (81, Гридин), Осипов, Хайбуллин, Хамидуллин (46, Трофимов), Газиев (70, Сысуев), Голубцов, Ломухин (46, Абросимов), Сайгушев, Ермаков (46, Басыров), Юсупов.
«Ротор-2»: Лисицын, Амирханян, Правкин, Слепужников, Харлан, Локтев, Демушкин, Асланян (46, Платон), Тарин (90, Семененко), Прокофьев, Града (73, Литенко).
Предупреждены: Асланян, 44 (грубая игра). Прокофьев, 73 (срыв перспективной атаки). Семененко, 90+2 (срыв перспективной атаки) – Басыров, 70 (грубая игра).
17 октября «Ротор-2» на стадионе «Зенит» принимает «СКА-Хабаровск-2». Матч 28-го тура начнётся в 13:00.
Александр Веселовский