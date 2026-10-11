



10 октября на «Волгоград Арене» волгоградский «Ротор» принимал ульяновскую «Волгу» в матче 13-го тура Лиги Pari. Встреча выдалась богатой на события и забитые мячи. Хозяева с первых минут осадили ворота соперника и владели ощутимым преимуществом, однако пропустили в дебюте встречи. Впрочем, волгоградцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Удержать победный счёт не позволили собственные ошибки в обороне, ставшие для команды уже привычной статьёй потерь: финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2. О том, почему матч закончился именно так, рассказали наставники обеих команд.





Тренер «Волги» Александр Грищенко не стал прятать противоречивые эмоции – и в этом его честность:





Наставник «Ротора» Дмитрий Парфёнов тоже говорил без лишних оправданий:

– У меня двоякое впечатление. С одной стороны, мы большую часть времени вели в счёте, с другой – пришлось отыгрываться. Поэтому итог, наверное, закономерен. Ранний гол сыграл с нами злую шутку: мы слишком низко сели в оборону, хотя нужно было отодвинуть игру от своих ворот. В первом тайме у нас была контригра, и из этих подходов следовало выжимать больше – делать 2:0. Тогда матч пошёл бы спокойнее.Надо отдать должное «Ротору»: команда действовала агрессивно, в привычной для себя манере, и оказывала огромное давление.Но главное, что я хочу выделить – это реакция моей команды. Мы формируем менталитет победителей, и сейчас в раздевалке – разочарование. Эти парни хотят большего. Поэтому я благодарен им за желание, самоотдачу и выполнение тех нюансов, которые мы тренируем. Осталось именно двоякое чувство: есть то, что нужно улучшить, и мы будем над этим работать. Но я доволен тем, как ребята действуют.– Тренерский штаб изучил соперника и понимал, что «Волга» сядет низко. Значит, нужно было давить, растягивать оборону Ульяновска и получать свободные зоны для манёвра – мы это сделали.У гостей появились моменты только в самом конце. Думаю, на это повлиял второй гол. Сохрани мы счёт 2:1, игра могла пойти по-другому: у соперника появилось бы больше свободных зон, и мы могли бы их использовать.Мы не стали делать замены, потому что футболисту нужно время, чтобы войти в игру. Когда команда выполняет то, к чему мы готовились, нет смысла менять состав без острой необходимости. Мы не видели смысла в замене ради замены. Конечно, если бы не пропустили, дали бы чуть больше свежести, чтобы не оставлять сопернику надежды на камбэк.Если не брать две ошибки с пропущенными мячами, игра была под нашим полным контролем. Это тот момент, где нужно действовать более разумно и концентрированно, не доводя эпизоды до опасных ударов. Мы имели преимущество и обилие моментов. Надо было дожимать и выжимать максимум, чтобы перевести игру в спокойное русло.Тренеры объяснили причины счёта 2:2 одними и теми же словами с разных сторон. «Ротор» не смог перевести игру в спокойное русло, имея на это все ресурсы. «Волга» не смогла «отодвинуть игру от своих ворот» и реализовать контригру, пока вела в счёте.В итоге ничья, в которой атакующий фаворит столкнулся с обученным, но ограниченным в ресурсах андердогом.Разочарование в раздевалке – у обеих команд, и это редкий случай, когда ничья никого не оставила довольным. Грищенко говорил не про очки: парни, по его словам, хотели большего и не скрывали этого. Для команды, формирующей менталитет победителей, эта ничья – потерянная возможность, о которой будут вспоминать на тренировках.Парфёнов же держался сдержанно, но его «надо было дожимать» прозвучало не как похвала своей команде, а как требование к ней. Четыре матча без поражений не успокаивают, когда преимущество было полным, а два оборонительных эпизода его обнулили. В раздевалке «Ротора» вряд ли царила лёгкость – там, скорее, уже думали о том, как не дать этому сценарию повториться.